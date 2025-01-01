مار بطرس قسيس مطران حلب يحتفل بعيد الختان

شهد صباح اليوم الأربعاء ١ يناير ٢٠٢٥ وبمناسبة أعياد “رأس السنة الميلادية وعيد ختانة الطفل يسوع وعيد القديسين مار باسيليوس ومار غريغوريوس” احتفل مار بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها بالقداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بحمص بحضور راعي الأبرشية المطران مار تيموثاوس متى الخوري وعاونه الأب الفاضل القس بولس ملكي وخدم القداس شمامسة الكنيسة.

وخلال القداس أقيم صلاة السهرانة على نية العام الجديد وعلى نية جميع الطلبات والتضرعات التي رفعها أبناء الكنيسة.

وارتجل المطران مار بطرس قسيس كلمة روحية عن معاني هذه المناسبات، ومشجعا أبناء الكنيسة على الثبات في الايمان بالمسيح، والصلاة بدون انقطاع، وعيش المحبة المعطية دائما، الأمر الذي يريده الله منا كشعب له، وقد فرزنا من خلال المعمودية.

وبعد القداس خرج بموكب إلى صالون المطرانية حيث تبادلا التهاني بالعام الجديد مع جميع الحاضرين.