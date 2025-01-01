عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة، وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية.

وشددت وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجهت رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجهت مدير المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت ١٨ يناير الجاري وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب.

واختتمت نادية فتحي تعليماتها لرؤساء اللجان بالتأكيد علي منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يومياً لضمان تحقيق عملية إمتحانية منضبطة وفق لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مدير تعليم مطروح تشدد على عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الإعدادية

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