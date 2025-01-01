محافظ أسوان يلتقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، وذلك في حضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

وأثناء اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الموسم السياحي يشهد بداية مبشرة وقوية في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها عروس المشاتي، وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ أسوان يلتقي رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية

تنسيق مستمر بين كافة الجهات المختصة للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة، في ظل تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية دعم قطاع السياحة لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تكثيف جهود النظافة العامة، مع استكمال أعمال التطوير والتجميل لتكون زهرة الجنوب في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من كافة الأفواج السياحية.

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