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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة لـ البوابة نيوز : "نفسي 2025 تكون سنة الستر والسعادة على جمهوري"

النجمة زينة
النجمة زينة
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كشفت النجمة زينة عن طقوسها ليلة رأس السنة وأجواء الاحتفال بهذا اليوم، وقالت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنها تقضي أجواء احتفالات رأس السنة في إحدى الدول الأوروبية، مؤكدةً أنها استمتعت منذ يومين بمشاهدة مباراة ميلان ضد روما في إيطاليا برفقة أبنائها وشقيقها محمد.

 وعن أمنياتها للعام الجديد قالت: أتمني في عام 2025 أن يعم الصحة والستر والسعادة والرضا علي وعلي أبنائي و جمهوري ويحفظ مصر والدول العربية ونعيش في سلام وأمان.

وعلى الجانب الآخر فور وصول زينة مصر سوف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل العتاولة 2، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل و يدور في إطار اجتماعي درامي بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

زينة لـ البوابة نيوز نفسي 2025 تكون سنة الستر والسعادة علي جمهوري طقوسها ليلة رأس السنة