مصرع 3 وإصابة 20 عاملًا إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 عاملا بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالًا من قرية البنجر 28، وذلك بقرية الرويسات بمدينة الحمام، وتم نقل المصابين والجثامين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، 3 جثث هامدة باسم راشد عبدالفتاح عمر 32 سنة، عامل، ومحمود صلاح جاب الله 29 سنة، عامل، وجبريل رزوقة 15 سنة، عامل.

كما استقبل المستشفى 20 مصابا وهم: إسلام حسن محمد احمد "19 سنة" طالب من قرية 28 البنجر بمدينة الحمام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الايمن وكسر بالساق اليمني، ورزق شوقي رزق " 30 سنة " عامل، من قرية 28 البنجر، مصاب بجرح اعلي الحاجب الأيمن حوالي 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفقرات العنقية، وعبدالرحمن فتحي يونس" 15 سنة " عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسين رجب محمد بهنسي" 52سنة " عامل،اشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالساق البمني، واحمد حسين رجب "18شنة "عامل، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود مهدي عبدالرازق "19 سنة " عامل، مصاب بجرح متهتك بالذراع الايمن واشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد محمد خميس شعبان " 20سنة " عامل، يعاني من اشتباه كسر بالذراع الايمن و اشتباه ما بعد الارتجاج، وابراهيم سعد رجب " 26 سنة " عامل، مصاب بجروح و كدمات متفرقة بالوجه و الجسم، وعمر محمد عبدالفتاح عمر" 20 سنة " عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف فايز علي " 15سنة " طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس حوالي 10 سم، وحسام عبدالرسول فرجاني" 20سنة " طالب، مصاب بكدمة شدسدة بالبطن، واسلام حسين رجب "30 سنة " عامل، اشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالصدر، واحمد سعد رجب " 27 سنة " عامل،جرح متهتك بفروة الرأس وكسر بالساق اليمني، واحمد شوقي رزق " 33 سنة " عامل، كدمة قوية بالعمود الفقري - اشتباه ما بعد الارتجاج،وعبدالرحمن فتحي يونس " 16 سنة " عامل، كدمة شديدة بالظهر و اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه استرواح بالصدر، وصلاح محمد عبدالفتاح عمر "16 سنة " عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومعاذ ربيع سعد " 16سنة " عامل، كدمة قوية بالصدر واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعبدالله حسين رجب محمد " 24 سنة "عامل مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، واحمد ابراهيم محمد " 36 سنة " عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واحمد فريج رزق"16 سنة " عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.