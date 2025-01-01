إلهام شاهين: "نفسي 2025 تكون سنة بلا صراعات ويعم السلام"

قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، إنها ليس لديها طقوس بعينها في ليلة رأس سنة تقوم بها.

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، إنني أُفضل قضاء هذا اليوم مع عائلتي وأخواتي وأولادهن ولا أحب الخروج فيه من المنزل.

وعن أمنياتها وأحلامها في العام الجديد أكدت أن المنطقة العربية اجتاحها العديد من الصراعات والمشاكل فأتمنى أن يكون عام 2025 سنة بلا أي صراع وتتوقف الحروب وآلة القتل المستمرة في بلاد كثيرة وتهدأ الأوضاع وتستقر في فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا واليمين والسودان وكافة الدول الشقيقة وأن الجميع يعيشون في أمان واستقرار على أرضه وبعزة وبكرامة.

ولفتت إلى أنها تتمنى أن يتم حل المشاكل الاقتصادية في دول العالم كله. خاتمة حديثها برسالة لجمهورها قائلة: ينبغي على الجميع أن ينشروا المحبة والسلام بين الناس أجمعين وكل فرد يشغل باله بذاته ويطور من نفسه ولا يركز في انتقاد الآخرين ويحب الخير للآخرين مثل ما يحبه لنفسه.