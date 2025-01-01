بالفيديو.. خبير اقتصادي: العالم يمر بظرف استثنائي و2024 كان مليئًا بالتحديات

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بظرف استثنائي من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث أن عام 2024 كان عام صعبًا وكان به عدد كبير من التحديات خاصة في ظل وصولنا لذروة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط للحد الأقصى لها، واتساع أمد الحروب بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين واتساع دائرة الحرب لتشمل لبنان وسوريا والمناوشات بين حزب الله وإسرائيل ما كان له اثار كبيرة جدًا على الوضع الاقتصادي العالمي.

وأضاف "شعيب" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن حجم الدعم المقدم للسلع التموينية في موازنة 2024/ 2025 بلغ 134 مليار جنيه، بزيادة عن الموازنة السابقة بأكثر من 7%، كما أن دعم المحروقات والمواد البترولية بلغ 151 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ29% عن الموازنة السابقة.

وتابع، أن الدولة تسعى إلى العمل على إتاحة أكبر قدر من السلع من خلال المنافذ التسويقية المنتشرة، وإقامة سوق اليوم الواحد، بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين، كما أن الدولة تحاول أن تراقب على الأسواق بحيث يحدث هناك توازن ما بين السلع بالكميات المناسبة والأسعار تكون عادلة.

وأردف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، خاصة أن الدعم النقدي يمثل دور الدولة الحقيقي في الإشراف على الأسواق، وبالتالي فإن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في وفرة السلع، حيث أن الدولة ستتوجه بشكل مباشر إلى الرقابة على الأسواق، كما أن هناك نظام أكثر مرونة وذكاء من الدعم العيني.