لأول مرة.. عمرو خان يشارك بإصدارين ضمن فعاليات معرض الكتاب المقبل

يشارك الكاتب الصحفي والباحث الأكاديمي عمرو خان، لأول مر ة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 التي تقام فعالياتها مع نهاية الشهر الحالي بكتابين جديدان، عن دار كنوز للنشر والتوزيع.

ويأتي الكتاب الأول بعنوان "وطن مصاب بمرض الفراق: السودان 1965-2024"

يقدم فيه "خان" سرديات إنسانية من قلب الزوايا المهملة في السودان.

ويستعرض الكتاب جذور الصراعات السياسية والاجتماعية التي تفاقمت منذ استقلال السودان عام 1965 وحتى يومنا هذا، مع تحليل تأثيرها المدمر على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي.

يناقش الكتاب قضايا الشتات السوداني والنزوح الداخلي، مستندًا إلى خبرة "خان" الممتدة لأكثر من 20 عامًا كصحفي غطى خلالها صراعات السودان وحروبه الأهلية من مواقع الأحداث.

كما يستفيد الكاتب من خلفيته الأكاديمية كباحث في قسم العلوم السياسية والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، مما يمنح العمل بعدًا تحليليًا معمقًا يرتكز على أسس علمية ومنهجية.

بينما جاء الكتاب الثاني بعنوان: "خزائن الأرض المستنزفة: رحلة عبر تاريخ تغير المناخ"، وهو رحلة استكشافية في تاريخ تغير المناخ وتأثيره على المجتمعات البشرية، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وقام خلاله "خان" بإعدد عشرة دراسات علمية محكمة ودمجها في رؤية متكاملة تربط بين التحولات البيئية والاقتصادية والسياسية وعلاقتها بتغير المناخ، معتمدًا على بيانات علمية دقيقة وتحليل للأحداث التاريخية الكبرى التي شكلت علاقة الإنسان ببيئته.

ويدمج خان في هذا الكتاب بين بحثه الأكاديمي ورؤيته الصحفية في تناول القضايا المعاصرة مثل ندرة الموارد، والهجرة المناخية، والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وطمث الهوية، وتفاعلات وأثار التكنولوجية التخريبية على حياة البشر، وأثار النزاعات والحروب على مستقبل كوكب الأرض.

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