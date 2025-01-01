محافظ أسوان: التنسيق لزيادة الحركة السياحية لشعب نيبال

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، سفير دولة نيبال بالقاهرة سوشيال كومار لامسال، وذلك بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

جاء ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عروس المشاتى .

محافظ أسوان يستقبل سفير دولة نيبال بالقاهرة

ورحب الدكتور إسماعيل كمال بسفير دولة نيبال لزيارة معالم أسوان السياحية، ولا سيما مع توافر المقومات الإقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب نيبال الصديق لأسوان للاستمتاع بالأنماط السياحية المتعددة الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد وغيرها فى ظل تفرد أهلها بحسن إستقبال السائحين، والمعاملة الطيبة لهم .

عمق وقوة العلاقات بين مصر ونيبال

ومن جانبه قدم السفير سوشيال كومارلامسال شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال الذى لمسه من محافظ أسوان، وتعاونه البناء فى السعى لتعزيز العلاقات بين البلدين وهو ما يجعلنا نفخر ونعتز بذلك، مؤكداً عمق وقوة العلاقات بين مصر ونيبال بما يساهم بدوره فى تحقيق مزيد من مشاريع التكامل بين البلدين .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان وسفير نيبال بتبادل الدروع وذلك تقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين .

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