محافظ الأقصر يبحث مشكلة عدم قدرة أصحاب المحاجر في الحصول على السولار

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مع عدد من الأهالي من أصحاب المحاجر بالبياضية والبغدادي وإسنا والزينية والمدامود، لبحث مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع القانون، في إطار فتح المزيد من قنوات التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات الحكومية المختلفة.

لقاء أصحاب المحاجر

وأوضح أصحاب المحاجر، أن مشكلتهم تتمثل فى تعطيل أعمال المحاجر الخاصة بهم بسبب عدم قدرتهم فى الحصول على احتياجات كل محجر من السولار اللازم للتشغيل، مما يصعب سير أعمالهم على النحو المطلوب.

كما ناقش عدد من الحضور، رغبتهم فى إنهاء إجراءات التقنين والحصول على العقود النهائية، لضمان تقنين أوضاعهم بشكل كامل وسليم قانونياً.

محافظ الأقصر يتواصل مع وكيل التموين أزمة السولار في المحاجر

وخلال اللقاء تواصل محافظ الأقصر مع الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لبحث مشكلتهم، حيث أكد وكيل وزارة التموين على توافر كافة المحروقات ومن ضمنها السولار بمحطات الوقود على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما تم الاتفاق أنه سيتم توفير احتياجات كل محجر من خلال محطات الوقود الأقرب لهم والتنسيق مع الجهات الأمنية المنوطة لضمان وصول السولار للمحاجر بشكل أمن وعدم مصادرتها.

وعلى هامش اللقاء، أوضح محافظ الأقصر أنه يسعى جاهداً للتسهيل على الأهالى بمراكز ومدن المحافظة، وتبسيط الإجراءات فى الملفات المختلفة، مشيراً إلى إنه في ملف تقنين أراضي الدولة تم زيادة مدة دفع جدية الفحص حتى غدا الخميس، لإتاحة الفرصة للمتأخرين فى السداد.

لقاء أصحاب المحاجر (1)

لقاء أصحاب المحاجر (4)

لقاء أصحاب المحاجر (3)