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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيدة تنهي حياتها قفزًا أسفل عجلات المترو بمحطة جامعة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أقدمت سيدة علي إنهاء حياتها قفزا أسفل عجلات المترو بمحطة جامعة القاهرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من الخدمات الأمنية بمحطة مترو جامعة القاهرة تفيد باقدام سيدة علي القفز أسفل عجلات المترو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام سيدة بإنهاء حياتها قفزا أسفل عجلات المترو لمرورها بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تيسير حركة المترو بعد توقف 15 دقيقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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