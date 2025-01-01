ننشر حركة تنقلات الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، نصيب الأسد من حركة التنقلات الموسعة التي أصدرها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أصدر قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحمل القرار رقم (1) لسنة 2025.

ووفق للقرار الصادر للحركة الموسعة، تم تكليف 4 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة من بينهم، المدير السابق لفرع الهيئة بالأقصر والرئيس السابق لإقليم جنوب الصعيد الدكتور أحمد محمد السيد البرعي، للشؤون الفنية والمتابعة، وذلك بجانب تكليفه بتيسير أعمال مدير عام شؤون مكتب المدير التنفيذي، وتكليف الدكتور محمد نشأت، رئيسًا لإقليم جنوب الصعيد، وذلك لمدة عام.

كما تم تكليف الدكتور محمد جمال شعبان، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، ونقل الدكتور محمد عبد الهادي حافظ، للعمل مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، والدكتور أحمد حسن شفيق، مدير فرع الهيئة الأسبق بالأقصر للعمل كمديرًا لفرع الهيئة بمحافظة السويس.

وتضمنت الحركة، تكليف 6 نواب لمديري أفرع الهيئة بالمحافظات وهم الدكتور أحمد حماد أحمد، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وتكليف الدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم مدير مستشفى الكرنك السابق، للعمل نائبًا لمدير فرع الهيئة بأسوان، وذلك لمدة عام، وتجديد تكليف الدكتور محمد عبد الباسط العقبي، كمدير لمجمع الأقصر الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر لمدة عام.

التنقلات تهدف إلى تعزيز الكفاءات الشابة وتأهيل جيل جديد من القيادات

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حركة التنقلات والتكليفات الجديدة تستند إلى معايير التقييم العادل والالتزام بتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الشابة، مما يعكس رؤية الهيئة لتأهيل جيل جديد من القيادات.

وأضاف، أن الحركة شملت تعيين مساعدين لمديري العموم، بهدف دعم منظومة العمل وضمان استدامة التطوير المؤسسي، بما يسهم في إعداد الصف الثاني والثالث من الكوادر القيادية، وفق رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.