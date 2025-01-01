مشربية زهزهان .. رواية لـ شيماء غنيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تستعد الكاتبة الشابة شيماء غنيم للمشاركة في الدورة الـ 56 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بروايتها "مشربية زهزهان" والتي تصدر عن دار العين للنشر والتوزيع.

وتتضمن الرواية التي تطلقها الكاتبة الشابة، حكايات وزاوية مختلفة بتفاصيل سحرية عن مدينة القاهرة العتيقة.

وجاء في كلمة الغلاف: "خلفَ الأبواب المتهالكة والمشربيَّات العالية، تنبضُ الحكايات بصوتٍ خافت، تختلطُ على مَرِّ السنين فلا تعرف حقيقتها. في نهاية حكم الخديو "إسماعيل" وبداية عصر نجله "توفيق" تعيشُ "زَهْزَهَان"، في ظلالِ منزلٍ قديمِ يعجُّ بالأسرار.

وتضيف الكاتبة: "حياةٌ تتأرجحُ بين مشربيَّتها العالية حيث تُراقب عالم الحارة الشعبيَّة بحذر، وبين دروبها حيث الحبُّ مُحرَّم، والخوفُ حارسٌ لا ينام، والمقاومةُ تسري في الأبدان، ففي عَطْفةِ الحُوش الخربان لكلِّ جدارٍ ذاكرتُه والأبوابُ تُخفي أكثر مما تُظهر. هناك "أمين" العائد من غربته محمَّلًا بآلام الحنين وأسئلة لا تجد إجابات. و"فضل واسع"، الفتاة التي تحمل جروحها كدِرْعِ وتحارب أشباحَ ماضيها وتتوهُ داخل أبخرة الحمَّام الشعبي.

وتحكي الرواية عن "حليمة" الجارية التي تبحث عن حياةٍ سُرقت منها ولا تعرف السبب. ونساء أخريات يدفعن الثمن كما يدفع الوطن، وفي الخلفيَّة، يقف "صابر"، المُتمرِّد في عالَمٍ لا يعرف الرحمة، متربِّصًا بلحظة الانفجار. مشربيَّة زهزهان… رواية عن الحب والخيانة، وعن القوة الكامنة خلف الحكايات، وعن الأرواح الباحثة عن الخلاص.

شيماء غنيم هي كاتبة، عملت كمراسلة ومعدة برامج وشاركت في إعداد أفلام وثائقية عن مناطق بالقاهرة مثل "الحطابة" و "سوق السلاح"، كما وصلت روايتها الأولى الغير منشورة "أبواب نجية" إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي عام 2022.

كما نشرت روايتها رَبْع الرُّز مع دار العين للنشر في معرض القاهرة ٢٠٢٤ ووصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ للكتاب

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير وحتي 5 فبراير في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.