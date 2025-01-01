محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري مزلقان أبو النمرس

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة إبراهيم الشهاب نائب محافظ الجيزة بسرعة التنسيق لإنهاء المعوقات الخاصة بتصاريح الري والمقايسات الخاصة بنقل مرافق الكهرباء والصرف الصحي لتمكين الشركة المنفذة لأعمال كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس من إنهاء الأعمال بالقطاعات المتبقية.

وشدد المهندس عادل النجار على مسؤولي الشركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء التشغيل التجريبي للكوبري وفقًا للجدول الزمني دون تأخير لما يمثله من أهمية مرورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ اليوم الأربعاء للمرور على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبو النمرس وتفقد موقف تقديم الخدمات لأهالي المركز.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي لبحث إقامة موقف حضاري بمحيط مزلقان أبو النمرس لضم كافة الخطوط المتجهة من وإلى المدينة وفقا لاحتياجات المواطنين ولرفع مستوى الواجهة الحضارية للمدينة ومنع الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس بمدخل المدينة ولتوفير السيولة المرورية ومنع الإزدحام بطريق مصر أسيوط الزراعي وكذا توفير موقع مناسب لإقامة موقف حضاري بديل لموقف شبرامنت بطريق 6 أكتوبر مع مراعاة إقامته بذات الموقع لقربه من المناطق السكنية والتجارية.

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والمهندس أحمد هجرس مسؤول شركة الكهرباء.