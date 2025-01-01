محافظ الجيزة: مبنى مستحدث للغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس بطاقه 36 وحدة غسيل كلوي

استهل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أول أيام العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية للوقوف علي سير العمل بمستشفى ابو النمرس المركزى وانتظام تقديم الخدمات الطبية لأهالى المدينة والمرور على عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى .

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة.

راجع المحافظ مع وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفي إنتظام الحضور وتسجيل الحالات ودفاتر الصيانة الخاصة بالمعدات والأجهزة بالمستشفى .

كما اطمأن المحافظ على مدى إلتزام الشركة المنفذة لمبنى الغسيل الكلوى المستحدث بالمستشفى بالمواصفات قبل بدء العمل به، مشيرا إلى ان المبنى يضم ٥ طوابق من المقرر أن تضيف ٣٦ وحدة غسيل كلوى لقدرات المستشفى والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات الصحية لأهالى أبو النمرس والمدن المحيطة.

وخلال جولته التفقدية اطلع المحافظ علي نسب انهاء الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بالمستشفي لرفع القدرات والإمكانات بما يخدم تحسين كفاءة المنظومة الصحية .

وقد وجه المحافظ رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء وإنهاء المقايسات الخاصة بغرفة محولات الكهرباء داخل المستشفى ومراجعة تجديد الأرصفة والأرضيات داخل المستشفى بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

واستجابة لمطلب والدة إحدى حالات الولادة المتواجدة بالمستشفى وجه المحافظ بتطبيق تخفيض إجتماعى لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحالة للعمليات للتسهيل عليها .

رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الصحة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و زينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمهندس أحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.