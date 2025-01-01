وصول المياه بنسب متفاوتة لعدة أحياء بأسوان

أكد تقرير اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أنه تم وصول مياه الشرب بنسب متفاوتة إلى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس بمحافظة أسوان ، وأيضاً المناطق الواقعة على طريق السادات وذلك لحين امتلاء واتزان واستقرار الشبكة وحتى لا يؤدى العمل بكامل الضغوط إلى حدوث كسورات مفاجئة بالخطوط الرابطة لهذه المناطق السكنية .

حاء ذلك إستكمالاً للمتابعة المتواصلة على مدار الـ 24 ساعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية للعمل على انتظام ضخ مياه الشرب ببعض المناطق السكنية .

أعمال الصيانة الشاملة وتفريغ جيوب الهواء

تفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات

فيما إستمرت أعمال اللجنة من رؤساء شركات المحافظات الأخرى والأطقم الفنية التابعة لها فى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وتفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات لضمان إستقرار توصيل مياه الشرب للأدوار العليا بالمناطق المشار إليها .

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