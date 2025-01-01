تنشيط السياحة: استقبلنا 15,7 مليون سائح و45% زيادة من بولندا| خاص

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن مصر استقبلت 15 مليونا و700 ألف سائح في 2024، مشيرًا إلى أن المقصد السياحي المصري يشهد زيادة في الطلب من السوق البولندي، والأوكرانيين المقيمين في بولندا والمجر وألمانيا، وهم يشكلون النسبة الأعلى إنفاقا وثراء من السوق الأوكراني الذي تراجع عقب اندلاع حرب روسيا.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن عدد السائحين الوافدين من بولندا لمصر بلغ في 2024 نحو مليون سائح، بينهم نحو 850 ألف بولندي والباقي جنسيات أخرى وأوكرانيين مقيمين في بولندا، وبنسبة زيادة تفوق 45% عن العام السابق 2023، موضحا أن درجة الحرارة في وارسو منخفضة للغاية ما يجعل الطقس المصري هو المفضل بالنسبة لهم خاص، في شرم الشيخ والغردقة وجنوب الصعيد.

وتابع بأن السياحة المصرية تتواجد بقوة في السوق الألماني، ونسبة الزيادة في الحركة الوافدة خلال 2024 تصل لنحو 6% عن العام السابق، كما زادت حصتنا من السوق الألماني من 1.9% إلى 2.2%، ويرجع ذلك لتطور العلاقات مع منظمي الرحلات الكبار بالسوق الألماني، كما تعقد معهم الهيئة اجتماعا شهريا عبر تطبيق زووم، لبحث مستجدات الحركة ومتطلبات تطورها.

وكشف عن توقعات بتوافد الحركة الروسية إلى منطقة الساحل الشمالي لأول مرة، بعدما جذبتهم منطقة العلمين والساحل، خلال جولات للمؤثرين ومنظمي الرحلات نظمتها الهيئة بالمنطقة، نافيا تأثر شرم الشيخ والغردقة بنقل الحركة الروسية إلى الساحل الشمالي، بل سيتم جذب الحركة من وجهات مطلة على البحر المتوسط، لصالح الساحل المصري.

وأكد القاضي أن إنجلترا تقع في المرتبة الرابعة بين أعلى الجنسيات توافدا لمصر، بتحقيق ما يلامس المليون سائح، ولكن لم تتخطاها بعد، وبنسبة زيادة 30% عن العام الماضي، مشيدا بحركة الطيران بين البلدين وكثافة خطوط الطيران العاملة بين مصر وبريطانيا بشكل عام، كما نشهد زيادة بسيطة من إيطاليا وفرنسا من تراجع كبير العامين الماضيين، فيما لا تزال الحركة الإسبانية متراجعة بأكثر من 40% منذ بدء الحرب في غزة.

ولفت رئيس الهيئة، أن معرض "قمة الهرم" في الصين شهد زيارة ما يزيد عن مليون مواطن، كما زادت الحركة الوافدة لمصر من هذا السوق بنحو 60% عن عام 2023، ولكنها أعداد غير مرضية مقارنة بحجم السياحة التي تخرج سنويا من جمهورية الصين، فيما ستواصل الهيئة العمل بكل جهد لزيادة الحركة الوافدة من الصين والشرق الآسيوي بشكل عام، خاصة وأن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يوشك على مغادرة ألمانيا متجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.