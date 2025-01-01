«القومي للمرأة» تستقبل مديرة «حاضنة رواق القاهرة» بجامعة الأزهر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أماني الشريف مدير حاضنة رواق القاهرة بجامعة الأزهر، والمدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية، ونائب رئيس جامعة عموم افريقيا بالاتحاد الأفريقي، بهدف تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وجيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس، ومي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة .

ورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة أماني شريف بمقر المجلس، وأشادت بجهودها المتميزة في حاضنة الأعمال، مؤكدة أن المرأة لها دور عظيم في ممارسة العمل الخيري بمختلف صوره وأشكاله، وذلك بما تمتاز به من قدرات وإمكانات، وسمات شخصية ونفسية وعاطفية، لافته إلى أن الدكتورة أماني الشريف تعد رمز نسائي مشرف في عمل الخير.

كما استعرضت المستشارة أمل عمار، أنشطة ومشاريع المجلس ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومنها تحويشة في بنك، والاطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة"، وحملات طرق الأبواب، وأنشطة القيادات الدينية.

فيما أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس، أهمية العمل الخيرى فى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وتحدثت مي محمود عن دور المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وتطرقت إلى مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة الغير شرعية الذي يعمل علي التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، كما أشارت إلي الأنشطة التوعوية التي تعمل علي تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وعرضت الدكتورة أماني شريف، أعمال حاضنة رواق القاهرة ، وشرحت خطوات الانضمام اليها، و استعرضت بعض أفكار المشروعات الرائدة، مؤكدة أن حاضنة الأعمال تضم أفكار رائدة سوف تنعكس بالايجاب على تمكين المرأة اقتصاديا.