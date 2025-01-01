بالفيديو.. انتشار الشرطة والإسعاف في محيط حادث الدهس بـ"نيو أورليانز" الأمريكية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، مقطع فيديو، لانتشار سيارات الشرطة والإسعاف محيط حادث الدهس الذي وقت في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، بعد اصطدام سيارة بحشد من المواطنين، بحسبما أفادت شبكة «CBS News» الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأنباء الأولية أن هناك 10 قتلى و30 مصابًا، بعد أن صدمت مركبة حشدًا من الناس.

في السياق ذاته، ذكرت تقارير أمريكية، أن سائق السيارة في حادث «نيو أورليانز»، خرج من شاحنته وبدأ بإطلاق النار.

يُشار إلى أن «نيو أورلينز New Orleans»،‏ هي مدينة في الولايات المتحدة، وأكبر مدن ولاية لويزيانا، ومساحتها 907 كم2، و يقع فيها ملعب «مرسيدس بنز سوبردوم» لفريق «نيو أورليانز سينتس» في دوري كرة القدم الأمريكية.