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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يقتل عددًا من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود تعاملت اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية؛ مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم - أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.

الجيش الأردني الأردن