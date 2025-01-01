الجيش الأردني يقتل عددًا من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية

أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود تعاملت اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية؛ مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم - أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.