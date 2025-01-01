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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مريض نفسي يقتل والدته في رأس السنة بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقيت ربة منزل في العقد الخامس من العمر مصرعها بإحدي قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة، ليلة رأس السنة على يد نجلها الذي يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة حول الواقعة التي وقعت داخل منزل العائلة بعزبة الصهريج بدائرة مركز بدر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، حيث تم العثور على جثة "سامية.س"، ربة منزل، 55 عامًا، ملقاة على الأرض داخل غرفة نومها جثة هامدة، تبين وجود جروح خطيرة في رأسها وكسور في عظام الجمجمة، ووُجدت بجوار الجثة عصا خشبية ملطخة بالدم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بدر العام، وأبلغت النيابة العامة لبدء التحقيقات. 

وأدلى ابن المتوفاة، الذي يعمل طبيب أسنان، بشهادته متهمًا شقيقه "عبد الرحمن م.ع"، البالغ من العمر 27 عامًا، وبدون عمل، بالاعتداء على والدتهما بالضرب بالعصا الخشبية، مشيرًا إلى معاناة شقيقه من مرض نفسي وعصبي ووسواس قهري وانفصام في الشخصية، حيث يتلقى العلاج منذ مدة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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