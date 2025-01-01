دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تسافر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد| صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى الجزائر على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق الرحلة من القاهرة حتى الجزائر قرابة 4 ساعات، وحرص طارق قنديل رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس الثلاثاء، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة المستبعدين كل من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.