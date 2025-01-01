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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خاصة لحراس الزمالك على هامش مران اليوم

حراس الزمالك
حراس الزمالك
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خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأدى الثلاثي تدريبات فنية قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب حراس المرمى، تضمنت التركيز على التعامل مع التسديد من مسافات متنوعة، بجانب العرضيات.
وحرص عماد المندوه على منح الحراس بعض التعليمات الفنية وطالبهم بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة .
و قام حراس المرمى بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية خفيفة عقب الفقرة الفنية.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء  على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

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