علي الحجار يستضيف أنوشكا وهشام عباس في 100 سنة غنا بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة عروض المشروع الفني 100 سنة غنا الذي يقام بالتعاون مع النجم علي الحجار حيث تستهل العام الجديد 2025 بأمسية لتكريم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس والواعد أحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد، وذلك في الثامنة مساء الأحد 5 يناير على المسرح الكبير.

ويستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من أعماله الشهيرة منها أخويا الحبيب، نادني، أعذرينى، أنا بيكي يا سمرة أكون، كنت فاكر، إمتى المغرمين ، لملمت خيوط الشمس، في كل فنجان قهوة، كنت بحلم، ماليش غير قلب، أنا حلمك، الأحلام، بحبك وانطلق العصفور، لا تسأليني، دوري ولفي، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، إكرمنا يارب ويعني إيه كلمة وطن.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني التسعينيات، ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم علي الحجار، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن (أعذريني) لشقيقه (علي الحجار) ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، اصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحًا كبيرًا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عامًا.

ويشار إلى أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.