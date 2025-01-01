ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة (ONE FANTASTIC) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 متر حيث يأتي ذلك تأكيداً على عدم تأثر ميناء دمياط بأحوال الطقس السيئة إلى جانب جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17427 طن تشمل : 4640 طن يوريا و 1100 طن ملح معبأ و 5800 طن جبس خام و 5887 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43640 طن تشمل : 7263 طن قمح و 12191 طن حديد و 5200 طن ذرة و 10700 طن خردة و 7426 طن فول و 860 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 704 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 363 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4680 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49094 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118512 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4622 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله وفداً من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات NASS ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط تخصص سلاسل امداد ولوجستيات NTSS ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ خلال زيارتهم للميناء ضمن برنامج تدريبي ميداني يستهدف صقل مهارات الطلبة في مجال تخصصهم (سلاسل الإمداد واللوجستيات ) في اطار حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لطلبة وطالبات المدارس والجامعات المصرية لتنمية الجوانب التعليمية و التثقيفية والتدريبية ، وتأكيداً على الدور التي تضطلع به الهيئة ضمن الشراكة المجتمعية لتحقيق أقصى افادة للمجتمع المحيط .