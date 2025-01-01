رئيس«التأمين الصحى» يعقد اجتماعًا مع مديري الأفرع والمستشفيات لمتابعة سير العمل

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعاً مع مديري الفروع والمستشفيات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور رؤساء الإدارات المركزية .

حيث استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور والتوجيه بالعمل الجاد في جميع الملفات فى الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استراتيجيات العمل للفترة المقبلة ورفع درجة الاستعدادات في المستشفيات بالتزامن مع الأعياد .

حيث أكد الدكتور مصطفى، أهمية المسئولية المشتركة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، داعياً إلى التواصل والعمل المشترك لتلبية احتياجات المرضى.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفروع وآليات التعامل معها، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد حرص الدكتور أحمد مصطفى على التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

كما تطرق رؤساء الإدارات المركزية إلى توجيه عدد من الإرشادات والتوصيات إلى مديري الفروع، بهدف تحسين كفاءة العمل وتعزيز سبل التواصل بين الإدارات المختلفة.

واختتم رئيس الهيئة لقاءه داعياً الحضور إلى استمرار التواصل والعمل سويا للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة والخدمات الطبية المقدمة للمريض.

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