«سوليفيجيا» لبريهان أحمد رواية نفسية تعيد اكتشاف الذات

تصدر قريبًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع رواية "سوليفيجيا" للكاتبة الدكتورة بريهان أحمد، وتعد الرواية عملا روائيا نفسيا دراميا يتناول تأثير الماضي على الحاضر من خلال شخصية البطلة.

تدور الرواية في إطار زمني متداخل، حيث تُسلط الضوء على تجربة بيسان العاطفية والنفسية وسط اضطرابات الثورة المصرية عام 2011، مستعرضة علاقتها بأصدقائها وأحبائها في جامعة عين شمس.

تقدم الرواية تصورًا عميقًا عن حالة نفسية نادرة تُعرف باسم "سوليفيجيا"، التي تعني التعلق المرضي بالماضي والانفصال عن الواقع، مما يعكس أزمات الهوية والانكسارات العاطفية التي تواجهها البطلة.

تتشابك الأحداث بين ذكريات حبها الأول والثاني، وتجاربها في المسرح، ومخاوفها من الوحدة، وصولاً إلى محاولتها البحث عن العلاج النفسي بمساعدة الطبيبة مريم يعقوب.

تستعرض الرواية مشاهد ثقافية وسياسية حية، حيث تتنقل الأحداث بين دار الأوبرا وبيت السناري، وتتناول أحداثًا محورية مثل زلزال 1992 وغرق عبارة السلام، مما يُضفي بعدًا تاريخيًا وإنسانيًا عميقًا.

بريهان أحمد، كاتبة وباحثة أكاديمية ومعلمة لغة عربية لغير الناطقين بها، وُلدت عام 1992 في حي حلمية الزيتون، تخرجت في كلية الآداب بجامعة عين شمس عام 2013، وحصلت على درجة الماجستير في الدراسات السردية عام 2019 عن رسالتها بعنوان "ثالوث المحرمات في الرواية العربية". كما نالت درجة الدكتوراه عن رسالتها "العبودية والإبادة العرقية في الرواية العربية: دراسة ثقافية في نماذج مختارة".

عملت في المجال الصحفي ولديها العديد من المقالات والدراسات الأدبية المنشورة في المواقع الصحفية والمجالات النقدية، تُعتبر مجموعتها القصصية "بقايا جيل التسعينيات 1992"، الصادرة عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، أول أعمالها الأدبية المطبوعة.