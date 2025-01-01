جوجل تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2025 بشعار وتصميم مميز

بمناسبة بدء عام جديد 2025 ، غير محرك البحث العالمى "جوجل" شعاره المتداول وتصميمه في اطار الاحتفال بالعام الميلادى الجديد، من خلال تصميم خاص على واجهته الرئيسية، حيث أضفى شعاره طابعا جذابا رائعا يتواكب مع أجواء الاحتفالات العالمية.

في الكثير من الدول، يحتفى بليلة رأس السنة الجديدة بعدد من الأنشطة المبهجة، مثل الرقص واللعب ، والذهاب للمتنزهات والحدائق ، وتناول أصناف مميزة من الطعام الشهي ، وإطلاق الألعاب النارية ذات ألوان الطيف ومشاهدة عروضها في الهواء الطلق ، وغالبا ما تستمر أجواء الاحتفالية حتى الساعات الأولى من يوم رأس السنة، الموافق الأول من يناير.

وهناك أيضا جزر لاين، وساموا، وتونجا في المحيط الهادئ، تحتفل لاستقبال عام جديد وتعد هي أولى المناطق التي تستقبل هذه المناسبة بإهتمام بالغ ، وفي الموازي ، تعد ساموا الأمريكية، وجزيرة بيكر، وجزيرة هاولاند "التابعة لجزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية" من بين آخر المواقع التي تودع العام الماضى.