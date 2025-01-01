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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

3 متسابقين يمثلون مصر بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

صور ممثلو مصر
صور ممثلو مصر
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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، عن نتائج المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها خلال شهر يناير من العام الجاري 2025.

 

منثلوا مصر بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم 

3 متسابقين يمثلون مصر بمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم 

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة تأهل 3 متسابقين لتمثيل مصر في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون، وهم: عمر محمد حسين عبد الواحد، من محافظة السويس، وخالد عطية عبد الخالق صديق، من محافظة الشرقية، وعبد الرحمن حسين مصطفي الاسواني، من أسوان، وذلك في ثلاثة أفرع مخالفة للحفظ والصوت الحسن والابتهال.

كما أعلنت الهيئة العليا اسماء الفائزون بالمسابقة المحلية والذين يتم تكريمهم خلال فاعليات المسابقة الدولية.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحمل من دورتها الدولية الثامنة اسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

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