مصطفى شعبان يعلن زواجه رسميًّا من هدى الناظر: الحمد لله تمت

أعلن الفنان مصطفى شعبان زواجه رسميًا من هدى الناظر، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي خلال حلقة ليلة رأس السنة.

وقال مصطفى شعبان: "قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى، واتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت".

مصطفى شعبان يتحدث عن تجربة مسلسل "حكيم باشا"

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن تجربته بمسلسل "حكيم باشا"، وقال: "هو مسلسل صعيدي ولأول مرة بقدم عمل صعيدي وتحدي كبير بالنسبة ليا، كنت خايف في الأول من التجربة وبعدين بقيت مستمتع بالحالة وأتمنى مجهودنا يلاقي قبول عند الناس".

وتابع خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس": "مش كل أعمال الصعيد اللي اتعملت كلها نورت وعدد محدود اللي نور مع الناس وهي صعبة من بداية كتابتها والموضوع اللى نتكلم فيه".

مصطفى شعبان يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "حكيم باشا"

يخوض الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "حكيم باشا" بمشاركة كل من، دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف.