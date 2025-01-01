اقتراح برلماني لتخصيص موقع إلكتروني لكل محافظة للتقديم على شقق الإسكان

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تطالب فيه بتخصيص موقع إلكتروني لكل محافظة يتيح للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود تحسين آلية التقديم وتخفيف الضغط على الموقع الإلكتروني الحالي الذي تديره وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشارت النائبة في اقتراحها إلى الدور الفعال الذي يلعبه صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث تم توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية منذ إطلاق المشروع.

ومع ذلك، أكدت أن عملية التقديم الحالية تعاني من العديد من العوائق، خاصةً مع تزايد أعداد المتقدمين في فترات زمنية قصيرة مما يؤدي إلى أعطال متكررة في النظام.

كما نبهت إلى ظهور ظاهرة استغلال المحتالين للمواطنين خلال فترات التقديم، حيث يقومون بإيهامهم بسرعة تسجيل طلباتهم مقابل دفع مبالغ مالية ، لذا، فإن تخصيص مواقع إلكترونية مستقلة لكل محافظة سيساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على النظام المركزي ويحد من فرص النصب والاحتيال.

وفي ختام اقتراحها، دعت النائبة آمال رزق الله إلى إحالة هذا الاقتراح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للنظر فيه وتنفيذه بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من جهود الدولة في توفير السكن المناسب لهم.