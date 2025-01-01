مقتل وإصابة 40 شخصًا في حادث دهس وإطلاق نار بأمريكا

أفادت شبكة «CBS News» الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنباء عن وقوع قتلى في مدينة نيو أورليانز، بعد اصطدام سيارة بحشد من المواطنين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي أنباء أولية عن الحادث، أكدت سلطات «نيو أورليانز»، وقوع 10 قتلى و30 مصابًا، بعد أن صدمت مركبة حشدًا من الناس.

في السياق ذاته، ذكرت تقارير أمريكية، أن سائق السيارة في حادث «نيو أورليانز»، خرج من شاحنته وبدأ بإطلاق النار.

يشار إلى أن «نيو أورلينز New Orleans»،‏ هي مدينة في الولايات المتحدة، وأكبر مدن ولاية لويزيانا، ومساحتها 907 كم2، و يقع فيها ملعب «مرسيدس بنز سوبردوم» لفريق «نيو أورليانز سينتس» في دوري كرة القدم الأمريكية.