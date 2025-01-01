المنظمات الأهلية الفلسطينية: 20 شهيدا جراء الاستهدافات الإسرائيلية بغزة مع بداية العام

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن المؤشرات في قطاع غزة مع بداية العام الجديد خطيرة للغاية مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، فهناك نحو 20 شهيدا منذ صباح اليوم جراء اعتداء الاحتلال، وفي ظل صمت دولي تجاه وقف العدوان ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم /الأربعاء/ - "إن الشعب الفلسطيني لا يملك خيارا سوى الصمود في مواجهة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والبقاء على أرضه"، مشددا على ضرورة توفير مقومات الصمود من خلال الضغط الجاد لوقف العدوان وحماية المدنيين والعمل باتجاه إدخال المساعدات كافة بشكل فوري وعاجل.

وأوضح أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية لا يمكن أن تُشكل أمنا لأي جانب، بل تعزز حالة عدم الاستقرار والأمن، فالمطلوب في حال رغبة وإرادة المجتمع الدولي أن تُفرض السلام والأمن والاستقرار، وأن تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التجاوزات بحق الشعب الفلسطيني تتطلب مساءلة وتحقيق العدالة للوصول إلى السلام، فالعدوان غير مسبوق بمعنى الكلمة، وهذا يتطلب تحركا من كل الجهات الدولية لإنقاذ منظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والعمل باتجاه مساءلة ومحاسبة الاحتلال.