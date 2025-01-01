محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات القائمين على إدارة برنامج مشروعك بالديوان العام

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور القائمين على إدارة برنامج مشروعك وإهتمامهم بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد العربي الشبراوي مدير " مشروعك " بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع تعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ) مشيراً إلى أنه خلال عام ٢٠٢٤ تم تنفيذ ٢٧٧ مشروعا بتكلفة ١٣٠ مليونا و٤١٣ ألف جنيه و٩٤٣ جنيها لتوفر ٥٤٨ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٧ مشروعا بقيمة ١٢ مليونا و٣٠٥ آلاف و٨٩٣ جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١١ مشروعا بقيمة ٢٢ مليونا و ١٤٧ ألف جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٣٣ مشروعا بقيمة ١٥ مليونا و ٧٦٩ ألفا و ١٥٠ جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية.