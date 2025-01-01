وزارة الشباب تبدأ الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين

بدأت مراكز الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إجراء الفحوصات الطبية وإعداد الملف الطبى للرياضيين من خلال مراكز ووحدات الطب الرياضي للاعبين في الرياضات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وبلغ عدد اللاعبين الذين تم استقبالهم وإجراء الفحوصات لهم في مركز الطب الرياضي بطنطا 700 لاعب ولاعبة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسيتم استكمال باقي الفحوصات على مدار الايام المقبلة

واستعدت وحدات الطب الرياضى بكل من: "المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، والإسكندرية" لبدء العمل في اجراء الفحوصات خلال الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن صحة وسلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعى الوزارة بصفة مستمرة إلى تعزيز المنظومة الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلًا لنص المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن التزام الأندية والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثة بشكل دوري.