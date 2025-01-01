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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45.553 شهيدا و108.379 مصابا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45 ألفا و553، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108 آلاف و379 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي