كير ستارمر: سنقاتل لإعادة بناء بريطانيا

اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن هناك "الكثير" الذي يتعين القيام به بعد الأشهر الستة الأولى الصعبة في "داونينج ستريت"، مؤكدا أن حكومته "ستقاتل" لإعادة بناء بريطانيا وإعادة اكتشاف "الأمة العظيمة التي نحن عليها".

جاء ذلك في رسالة ستارمر الأولى للعام الجديد كرئيس للوزراء بعد الأشهر الستة الأولى الصعبة في الحكومة البريطانية، بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية.

وقال ستارمر زعيم حزب العمال إن العمل على تغيير المملكة المتحدة "بدأ"، موضحا علمه أنه بالنسبة للكثيرين "من الصعب التفكير في المستقبل عندما تقضي كل وقتك في القتال من أجل تجاوز الأسبوع"، وأضاف: "أعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني في رسالته ببناء 1.5 مليون منزل جديد على مدار السنوات الخمس المقبلة، وخفض قوائم الانتظار بشكل كبير، والحد من الهجرة.

كما سلط ستارمر الضوء على التغييرات التي أجرتها حكومته منذ توليها السلطة.. لكنه أضاف "الآن، أعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وتأتي الرسالة التقليدية بعد أيام فقط من استطلاع رأي جديد صادم أشار إلى أن ستارمر قد يخسر أغلبيته ونحو 200 مقعد فاز بها في فوز ساحق في يوليو الماضي؛ بما في ذلك 67 لصالح حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج.

