محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توسعة ورفع كفاءة دائري العاصمة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رصف طريق "أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 مترا ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 مترًا في الاتجاهين، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، خلال أيام، وذلك تحت إشراف محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم رصف طريق أبوعمر بطول 950 مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائري العاصمة" لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقا حتى الربط برافد بلطيم- الدولي الساحلي شمالًا، قائلًا: "أنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، لا سيما أن "دائرى العاصمة" مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

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