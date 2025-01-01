لمدة 16 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن 3 مراكز في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن قري (دسيا - وعزبة عاشور - طبهار- الناصرية- ابو دنقاش- مركز يوسف الصديق ما عدا قرى الحامولي والنزلة) وتوابعهم، بمركز الفيوم وابشواي ويوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب 1000 مم أمام عزبة عليوة مما يستلزم قطع المياه لمدة 16ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباح الغد الخميس حتي الثانية عشرة ليلا من ذات اليوم، عن لتلك القرى وجارى حاليا أعمال الإصلاح .

ووجه المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01275358538.