كان رايح المدرسة.. إصابة تلميذ ابتدائي في حادث سير بالفيوم

أصيب تلميذ بالمرحله الابتدائيه، في حادث سير علي طريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية رحيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بعد أن صدمته سيارة ملاكي أثناء ذهابه إلى المدرسة، وتم نقل التلميذ إلى المستشفي لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق. .

تلقت أجهزة الأمنيه بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث سير علي طريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية رحيم مما أسفر عن اصابة تلميذ بالمرحله الابتدائيه أثناء عبوره الطريق للذهاب الى المدرسه، حيث صدمته سيارة ملاكي مسرعة حال عبوره طريق الفيوم سنورس الزراعي، وتم نقله بسيارة إسعاف الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.