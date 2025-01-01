بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الجزائر.. صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الإداري بالنادي قد سبق البعثة صباح اليوم إلى مطار القاهرة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر. وخاض الفريق مرانه أمس حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.