اليوم.. بعثة الأهلي تسافر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب 6 جويلية في العاصمة الجزائر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق في الجزائر والتي تسافر بطائرة خاصة للحفاظ على تركيز اللاعبين وخوفا من الإجهاد في ظل ضغط المباريات وغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا وحيدا يوم الخميس في الجزائر، وهو المران الرئيسي قبل اللقاء الذي يقام على ملعب 5 جويلية.

المارد الأحمر يبحث عن حسم التأهل.. وكولر يحذر اللاعبين

يضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خطة مواجهة شباب بلوزداد خلال المران الأخير بالقاهرة قبل السفر وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز لحسم التأهل لربع النهائي رسميًا، بينما سيكون الفريق الجزائري مطالبا بالفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة الصعود حيث يمتلك شباب بلوزداد 3 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

ويسعى كولر خلال التدريبات لعلاج الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في المباريات الأخيرة بالإضافة لأزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين والتي كلفت الفريق ضياع الفوز وخسارة نقاط في الدوري الممتاز.

وحاول كولر تكثيف الجرعات التدريبية للمدافعين وتنفيذ بعض الواجبات في التمركز والرقابة اللصيقة على المنافسين سواء في الكرات العرضية أو الاختراقات من وسط الملعب خاصة أن الفريق الجزائري يتميز بوجود بعض اللاعبين الذين يمتلكون مهارات كبيرة.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي خلال مران اليوم موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق من السفر إلى الجزائر بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الركبة وغاب بسببها عن مباراة إنبي في الدوري ويخضع عمر كمال عبد الواحد لفحوصات طبية على هامش مران اليوم لتحديد موقفه.

من ناحية أخرى ينتظر مسؤولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي السويحلي الليبي للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذي أصبح خارج حسابات النادي تمامًا وتقرر بشكل نهائي رحيله في الميركاتو الشتوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين كهربا ونادي السويحلي الذي يرغب في ضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد النهائي في الفترة المقبلة.