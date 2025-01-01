حصاد 2024.. 13 حالة طلاق و3 حالات فسخ خطوبة في الوسط الفني

يظل الوسط الفني محط أنظار الجميع، عند تعرضه لأزمات وسرعان ما نتحدث عنها، وتتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عادة تبدأ زيجات نجوم الفن بقصة حب رائعة يتحدث عنها محبوهم متمنين أن يعيشوا مثل هذه الأحداث، ولكن مع تقلبات الحياة واختلاف التفكير تنتهي معظم الزيجات بالانفصال أو فسخ الخطوبة، وكان من بينهم حالات مثلت صدمة للجمهور مثل ياسمين عبدالعزيز و أحمد العوضي.

في هذا التقرير نستعرض أبرز حالات الانفصال في 2024

ليلى عبداللطيف تتنبأ بانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أثارت خبيرة الأبراج حالة كبيرة من الجدل بعد إعلانها خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث قالت: "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبدالعزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".

رد العوضي على هذه التوقعات قائلًا: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، وسرعان ما كتبت ياسمين عبدالعزيز قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى"، ولكن في النهاية ينجح هذا التنبؤ وينفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز.

انفصال بعد الشائعات.. نيللي كريم وهشام عاشور

انفصلت الفنانة نيللي كريم رسميًا عن لاعب الاسكواش الشهير هشام عاشور في بداية عام 2024، بعد شائعات كثيرة طاردت الثنائي، وعلقت على هذا الأمر قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب و إحنا بنحترم بعض، الانفصال تم في هدوء".

كلاكيت تاني مرة.. جوري بكر تنفصل عن زوجها

انفصلت الفنانة جوري بكر عن زوجها مايو الماضي، ولكن سرعان ما أعلنت خبر عودتهما، وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت للمرة الثانية خبر الانفصال وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

طلاق في هدوء.. هند عبدالحليم تنفصل عن زوجها

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم انفصالها عن زوجها، والذي تزوجته منذ 4 سنوات، وعلقت قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".

بعد ارتباط عامين.. نور إيهاب تفسخ خطوبتها من نور بدر

فسخت الفنانة الشابة نور إيهاب خطبتها من الفنان الشاب نور بدر بعد فترة استمرت قرابة عامين، وقامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها السابق من حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي دون توضيح سبب الانفصال.

نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها

أعلنت الفنانة نادين نجيم انفصالها عن خطيبها من خلال خاصية "ستوري" حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا، لا، أنا عزباء وممتنة"، وكانت قد أعلنت خطبتها في شهر فبراير من العام الماضي.