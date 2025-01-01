الزمالك يطوي صفحة الاتحاد ويبدأ الاستعداد للمصري بالكونفدرالية

طوى السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الزمالك، صفحة مواجهة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـسابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

وأحرز ثنائية الزمالك اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 66، وكريم الديب لاعب الاتحاد الذي سجل هدفا في مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، اعتلى الفريق الأول للزمالك، قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز "نايل"، برصيد 14 نقطة، حصدها من 7 جولات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وحقق التعادل فى مواجهتين وخسر مباراة.

وعلى إثر تلك المباراة، منح السويسري جروس، لاعبي الزمالك، راحة لمدة يومين، على أن يتم استئناف التدريبات اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير باستاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاثة مواجهات، حقق الفوز في اثنتين وتعادل في مواجهة وحيدة.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة، والتي تضم المصري البورسعيدي، محتل الوصافة برصيد 4 نقاط، وبلاك بولز الموزمبيقى صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأنيمبا النيجيرى، المتذيل بنقطة وحيدة.

ويسعى جروس لإعداد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، في الإياب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد أن انتهى الذهاب بهدف دون رد.

وداوى جروس ما كان يعاني منه الزمالك الفترة الماضية، بعد أن كان يغيب عنه الخُطط الفنية، التي كان يعتمد عليها المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الحالي للفتح السعودي، بعد إنهاء عقده مع القلعة البيضاء، وظهر الفريق بدون التكتيكات.

وظهر الزمالك بأداء أفضل في مباراته الأخيرة عن المباراتين السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سواء كان الفريق يستحوذ على الكرة أم من الجانب الفني.

وعلى مستوى خط الهجوم، عمل جروس على تطويره وإظهاره بشكل جيد فى المباراة الأخيرة، معتمدا على تطبيق خطط فنية جديدة.

ملف "زيزو" صداع فى رأس حسين لبيب

ويبقى ملف تجديد اللاعب أحمد سيد "زيزو"، صداع فى رأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والمكلف بإدارة شؤون الفريق الأول لكرة القدم.

حيث إن زيزو أبلغ إدارة الزمالك، برغبته في التجديد والاستمرار مع القلعة البيضاء، ولم يناقش أي عروض نهائيًا خلال الفترة الحالية.

وعلى إثرها حدد الكابتن حسين لبيب، موعدًا لعقد جلسة حاسمة مع أحمد زيزو، ووالده "مدير أعماله"، لحسم موقفه من التجديد أم عدمه، وذلك خلال ساعات قليلة.

واقتربت وجهات النظر في الفترة الماضية بين والد زيزو وإدارة الزمالك، من حيث المقابل المادي، والذي سيكون الأقرب لـ 80 مليون جنيه سنويًا، يتحمل النادي منها 25% فقط من قيمة التعاقد، وهذا أقصى ما وصلت إليه إدارة الزمالك.

بينما سيكون باقي المبلغ تبرعات من رجال أعمال من محبي القلعة البيضاء، إلا أن طلبات زيزو المادية في الفترة الماضية لتجديد تعاقده، أكبر من قدرات نادي الزمالك في الوقت الراهن.