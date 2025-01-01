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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمين العام لحزب الله: سنعمل مع شركائنا لانتخاب رئيس جديد في لبنان

نعيم قاسم
نعيم قاسم
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قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، إن الحزب سيعمل مع شركائه لانتخاب رئيس جديد في لبنان.

وأضاف قاسم في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق.

وكان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب لله، قد أكد في تصريحات سابقة له اليوم، أن الحزب استعاد عافيته وقدراته ولديه من الإمكانات لكي يصبح أقوى.

وأوضح، "أثبتنا أننا لم نمكن إسرائيل من إحراز أي تقدم"، مؤكدًا أن الفرصة سانحة أمام الدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي.

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