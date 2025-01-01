سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر على النيل

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع محور الفشن لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي يعد من المشروعات الكبرى بالمحافظة.

“علام” يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محور الفشن الحر على النيل ببني سويف

شملت الجولة تفقد الجزء الرابط بين المحور وطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي، حيث يجري العمل على صب آخر باكية من نزلة المحور على الطريق الزراعي، مع استمرار أعمال الرصف بالتوازي مع صب الباكيتين المتبقيتين باتجاه الطريق الصحراوي الغربي، كما تمت متابعة سير الأعمال على امتداد المحور حتى الطريق الصحراوي الشرقي، حيث يتم تنفيذ الطبقة الأخيرة من الرصف لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد.

حيث ناقش السكرتير العام المساعد مع المهندسين والفنيين نسب الإنجاز الحالية وتحديات التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية ومعايير الجودة المطلوبة، مؤكدًا أهمية ودور المشروع في تسهيل حركة النقل والتجارة، وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة :علي حماد رئيس مركز الفشن، محمد بكري رئييس مركز ببا والمختصين من الطرق والنقل والوحدة المحلية، ومهندسي تنفيذ المشروع.