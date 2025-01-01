محافظ الأقصر يبحث إنشاء مجمع أزهري جديد بمنطقة نجع الطويل بالكرنك

ناقش عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عددا من ملفات وطلبات منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك خلال استقباله الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام أحمد أبوزيد نائب محافظ الأقصر.

لقاء المنطقة الأزهرية

وتناول اللقاء، عددا من المشكلات الخاصة ببعض الأراضي المخصصة لإنشاء معاهد ومدارس أزهرية، يقع بعضها خارج الحيز العمراني، والبعض الآخر يلزمه إنهاء إجراءات الترخيص فى الإدارات الهندسية التابعة لمجالس المدن بالمحافظة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه نظراً لارتفاع الكثافات الطلابية بمجمع نجع الطويل ابتدائي وإعدادي ثانوي بنين وإعدادى ثانوي بنات، لذا فمنطقة الأقصر الأزهرية بحاجة لتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٥ قيراطا تقريباً ،لإنشاء مجمع أزهري جديد بمنطقة نجع الطويل بالكرنك.

محافظ الأقصر يبحث الطلبات المقدمة من المنطقة الأزهرية

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه سيتم بحث كافة الطلبات المقدمة من منطقة الأقصر الأزهرية مع الجهات المنوطة وإنهاء إجراءات الترخيص اللازمة لبعض الأراضي، إلى جانب النظر فى إحتياجات بعض المناطق لإنشاء معاهد أزهرية وفقاً للكثافة السكانية والطلابية لكل منطقة.