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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الطب البيطرى في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 19 ديسمبر 2024.

 وأوضح التقرير، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 29 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القوانين رقم  10 لسنة 1966، و281 لسنة 1994 بإجمالي مضبوطات نحو 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم شن حملات موسعة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقا للصالح العام.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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