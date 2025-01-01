حقيقة دفع الرسوم على الهواتف بخطين.. وفرض الجمارك على الهواتف المستوردة ..فيديو

تصدر الحديث عن فرض ضرائب على المحمول؛ مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد انتشار رابط يكشف قيمة الضريبة على الهاتف المحمول خلال الساعات الماضية.

رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية محمد طلعت؛ أكد أنه لم يتلق أي قرارات من القومي للاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة؛ منوهًا عن تحضيرات لفرض جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد ولا يتم استخدامها شخصيًا لتنظيم السوق وحماية المنتجات المحلية.

وعن زيادة أسعار هواتف المحمول خلال الساعات الماضية نفى "طلعت" في تصريحات تليفزيونية، ما أشيع عن الزيادة بنفس المعدلات المتداولة مؤخرًا وأن الزيادة مُقتصرة على الهواتف المستوردة من الخارج فقط مُنوهًا عن ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهاتف كي لا يدفع رسومًا جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله.

وكان شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ نفى ما يتم تداوله حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف القادمة من الخارج، موضحا أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لتهريب الهواتف وأن 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج كانت تُهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة ما دفع الحكومة لتنظيم السوق ومكافحة التهريب.