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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عشمهم بالسفر للخارج.. السجن 3 سنوات لمتهم نصب على المواطنين في الموسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة منهم بالسجن 3 سنوات، في النصب علي المواطنين، بزعم السفر خارج البلاد.

وكان قسم شرطة الموسكي، تلقى بلاغًا من عامل يفيد تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع الانترنت، وعرض عليه عمل خارج  البلاد مقابل مبلغ مالي، وعقب أن أخذ المتهم المال أغلق هاتفه المحمول، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف بإنشاء صفحة على الإنترنت تخصصت في استدراج الضحايا، بزعم السفر خارج البلاد بهدف النصب على المواطنين وأخذ مبلغ مالي والربح الغير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة السجن 3 سنوات النصب على المواطنين